Экс-президент "Реала" рассказал о требованиях Зидана перед уходом из клуба

Теги реал мадридзинедин зидан

Экс-президент "Реала" рассказал о требованиях Зидана перед уходом из клуба
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал об уходе с поста главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана.

"Зидан требовал продать Бэйла и сохранить в команде Роналду. Он хотел иметь право принимать решение по трансферам игроков. Но руководство ответило отказом на его требования, поэтому Зидан ушел. Я считаю, что он правильно поступил", - цитирует Кальдерона AS.

Напомним, что Зидан покинул "Реал" по окончании прошлого сезона, выиграв с клубом три Лиги Чемпионов подряд. Также "Реал" покинул Роналду, который перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

Не пропустите: "Бетис" - "Реал": видеотрасляция поединка чемпионата Испании. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетик" - "Севилья": видеотрасляция матча 19-го тура испанской Примеры

"Атлетик" - "Севилья": видеотрасляция матча 19-го тура испанской Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 19 32
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 18 26
8 Жирона Жирона 19 24
9 Эспаньол Эспаньол 18 24
10 Валенсия Валенсия 19 23
11 Леванте Леванте 18 23
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
16 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов