Экс-президент "Реала" рассказал о требованиях Зидана перед уходом из клуба



Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал об уходе с поста главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана.

"Зидан требовал продать Бэйла и сохранить в команде Роналду. Он хотел иметь право принимать решение по трансферам игроков. Но руководство ответило отказом на его требования, поэтому Зидан ушел. Я считаю, что он правильно поступил", - цитирует Кальдерона AS.

Напомним, что Зидан покинул "Реал" по окончании прошлого сезона, выиграв с клубом три Лиги Чемпионов подряд. Также "Реал" покинул Роналду, который перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

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