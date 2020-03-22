Экс-президент "Реала" умер от коронавируса

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Экс-президент "Реала" умер от коронавируса

Бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер в 76 лет от коронавируса, сообщает El País.

17 марта Санса доставили в больницу в тяжелом состоянии с признаками коронавируса. Позже диагноз был подтвержден.

Санс занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 год. С 2006 по 2010 год Санс владел "Малагой".

При нем "сливочные" выигрывали Примеру, Межконтинентальный кубок, а также Кубок европейских чемпионов.

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