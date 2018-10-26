Экс-президент "Реала" ярко прокомментировал возможное возвращение в клуб Моуринью

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Экс-президент "Реала" ярко прокомментировал возможное возвращение в клуб Моуринью
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон высказался против возвращения в клуб главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Моуринью обязательно вернется в "Реал", но я не знаю, когда это произойдет. Уверен, что он возглавит "Реал" через год-полтора, если не будет работать в "Манчестер Юнайтед". 

Он является единственным тренером, который очаровал Переса. Моуринью разрушил все во время своего пребывания в "Реал", и я думаю, что он вернется", – приводит слова Кальдерона Tribalfootball.

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