Экс-президент "Реала" ярко прокомментировал возможное возвращение в клуб Моуринью



Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон высказался против возвращения в клуб главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Моуринью обязательно вернется в "Реал", но я не знаю, когда это произойдет. Уверен, что он возглавит "Реал" через год-полтора, если не будет работать в "Манчестер Юнайтед".

Он является единственным тренером, который очаровал Переса. Моуринью разрушил все во время своего пребывания в "Реал", и я думаю, что он вернется", – приводит слова Кальдерона Tribalfootball.

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