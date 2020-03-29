Экс-президент РФС сравнил чемпионат Беларуси с порнографией



Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подверг критике телеканал "Матч ТВ", который транслирует матчи чемпионата Беларуси.

Напомним, что Беларусь является единственной страной в Европе, где проводятся матчи, несмотря на пандемию китайского коронавируса COVID-19.

"Меня поражает "Матч ТВ", который купил права на показ чемпионата Белоруссии. В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду.

Раньше на ТВ была рубрика "Герои спорта". Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова-1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?" – приводит слова Колоскова "RT на русском".

Лукашенко ранее заявил, что он не считает текущую эпидемиологическую ситуацию опасной. В настоящее время в Беларуси официально диагностированы 94 случая заболевания коронавирусом.

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