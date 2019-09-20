Экс-президент "Спартака" Червиченко назвал Кононова амебным

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что думает об очередном поражении красно-белых в гостевом матче 10-го тура РПЛ с "Уфой" (0:1). Об этом сообщает Sport.24.

"Проигрыш - это уже закономерность. Вообще "Уфа" команда плотная, колючая. Такая же, как ее тренер - нервная, может выругаться как следует, а "Спартак" тоже получается, как тренер: амебная, спокойная, тихо-плывущая. Но вот доплывает до больших неприятностей, уже 3 поражения подряд, на мой взгляд, это очень много.

Конечно, проблемы не могут быть только из-за одного человека, тренера, проблемы из-за всего. Но самая большая оплошность, конечно, лежит на тренере - что бы там ни происходило, он со всем соглашается: ему дают игроков - принимает; забирают, продают - отдает; ему привозят еще каких-то непонятных игроков - соглашается. Все, что ему говорят, он со всем соглашается, а в итоге потом остается его команда крайней", - сказал Червиченко.

Отметим, что это 4-е подряд поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 баллов и 6 позиция.

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