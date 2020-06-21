Экс-президент "Спартака" Червиченко отметил отношение Кокорина к матчу РПЛ против "Ростова"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об отношении форварда "Сочи" Александра Кокорина к матчу с "Ростовом" (10:1).
В этой встрече футболист забил три гола.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что вся команда "Ростова" ушла на карантин из-за шести заболевших коронавирусом футболистов. Руководство команды просило перенести матч 23-го РПЛ с "Сочи", однако южане не согласились откладывать встречу. В итоге "Ростов" выпустил смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003.
"Отмечу положительный момент: было видно, что Кокорина больше всех тяготил матч с "Ростовом". Он был чуть ли не единственным в команде, кому было стыдно, и кто понимал, что вообще происходит.
Даже когда забивал, было видно, что ему стыдно за происходящее на поле. За это ему браво и аплодисменты. На фоне остальных в этом матче Кокорин резко выделялся, сейчас он в неплохой форме.
Видно, что парень ментально поменялся. Может быть, у него как раз сейчас наступил в жизни тот важный момент, когда детство уходит совсем и наступает прозрение по поводу дальнейшей жизни.
Думаю, дальше у Кокорина должно все получиться в футболе", - сказал Червиченко.
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