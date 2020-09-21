Экс-президент "Спартака" Червиченко высказался о результатах команды в нынешнем сезоне

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу результатов московского клуба после победного матча 8-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).

"Спартак" выглядел свежее, быстрее и более сформированной командой. Единственное, как мне кажется, у москвичей нет быстрых краев. Если бы поработать в этом направлении - получилась бы вообще отличная команда!

Как я уже и говорил, если брать Карреру, Кононова и Тедеско, немец лучший из этой тройки. При нем видно, что "Спартак" прогрессирует, команда стала быстрее и долго выдерживает высокий темп игры. В первые минуты матча команда и вовсе летит: атакует, прессингует и просто не останавливается. У "красно-белых" хорошая и быстрая атака. И даже несмотря на то, что в обороне из очень качественных игроков лишь Джикия и Жиго - "Спартак" довольно мало пропускает. Поэтому по части Тедеско все очень хорошо в команде", - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

"Спартак" после 8 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов.

Не пропустите: "Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит"| http://soccernews.ru