Экс-президент "Спартака" Червиченко высказался о результатах команды в нынешнем сезоне
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу результатов московского клуба после победного матча 8-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).
"Спартак" выглядел свежее, быстрее и более сформированной командой. Единственное, как мне кажется, у москвичей нет быстрых краев. Если бы поработать в этом направлении - получилась бы вообще отличная команда!
Как я уже и говорил, если брать Карреру, Кононова и Тедеско, немец лучший из этой тройки. При нем видно, что "Спартак" прогрессирует, команда стала быстрее и долго выдерживает высокий темп игры. В первые минуты матча команда и вовсе летит: атакует, прессингует и просто не останавливается. У "красно-белых" хорошая и быстрая атака. И даже несмотря на то, что в обороне из очень качественных игроков лишь Джикия и Жиго - "Спартак" довольно мало пропускает. Поэтому по части Тедеско все очень хорошо в команде", - цитирует Червиченко Rusfootball.info.
"Спартак" после 8 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22