Экс-президент "Спартака" Червиченко высказался о результатах команды в нынешнем сезоне

Теги спартак москваандрей червиченко

Экс-президент "Спартака" Червиченко высказался о результатах команды в нынешнем сезоне

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу результатов московского клуба после победного матча 8-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).

"Спартак" выглядел свежее, быстрее и более сформированной командой. Единственное, как мне кажется, у москвичей нет быстрых краев. Если бы поработать в этом направлении - получилась бы вообще отличная команда!

Как я уже и говорил, если брать Карреру, Кононова и Тедеско, немец лучший из этой тройки. При нем видно, что "Спартак" прогрессирует, команда стала быстрее и долго выдерживает высокий темп игры. В первые минуты матча команда и вовсе летит: атакует, прессингует и просто не останавливается. У "красно-белых" хорошая и быстрая атака. И даже несмотря на то, что в обороне из очень качественных игроков лишь Джикия и Жиго - "Спартак" довольно мало пропускает. Поэтому по части Тедеско все очень хорошо в команде", - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

"Спартак" после 8 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов.

Не пропустите: "Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 20 сентября

Главные новости дня: 20 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов