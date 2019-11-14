Экс-президент "Спартака": "Ни в коем случае нельзя допустить развала "Ростова"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мыслями о сложном финансовом положении "Ростова".

"Из Премьер-лиги команда не вылетит - слишком большой запас. Но состав сохранить не удастся. Эти игроки и тренеры зимой легко найдут себе работу. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить развала. Такую команду в Ростове-на-Дону ещё не скоро соберут. А главными пострадавшими будут болельщики. Им показали, как хорошо может быть, и тут же отберут мечту", - сказал Червиченко.

По итогам 16 туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 очков.

Накануне стало известно, что из-за финансовых проблем клуб зимой могут покинуть 6 ведущих футболистов, а также руководство и тренерский штаб.

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