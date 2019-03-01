Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"

Теги спартак москваандрей червиченкокраснодар

Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча красно-белых с "Краснодаром" в 18-м туре РПЛ. Об этом сообщают "Известия".

"В матче с "Краснодаром" для "Спартака" имеет значение не только результат, но и качество игры. А Кононову весьма важно обыграть свой бывший клуб. Победа может стать для красно-белых трамплином к попаданию в тройку и, возможно, даже позволит им претендовать на что-то большее. Если проиграют "Краснодару", ещё и дома, то это может психологически сломить и команду, и тренера", - сказал Червиченко.

3 марта состоится матч "Спартак" - "Краснодар". Начало - в 19:00 (мск).

"Спартак" располагается на 4 строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 баллов. "Краснодар" занимает 2 место.

Не пропустите: В РПЛ назвали причину переноса матча "Динамо" - "Спартак" на другой стадион| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)

"Валенсия" обыграла "Бетис" и прошла в финал Кубка Короля (видео гола)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов