Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча красно-белых с "Краснодаром" в 18-м туре РПЛ. Об этом сообщают "Известия".

"В матче с "Краснодаром" для "Спартака" имеет значение не только результат, но и качество игры. А Кононову весьма важно обыграть свой бывший клуб. Победа может стать для красно-белых трамплином к попаданию в тройку и, возможно, даже позволит им претендовать на что-то большее. Если проиграют "Краснодару", ещё и дома, то это может психологически сломить и команду, и тренера", - сказал Червиченко.

3 марта состоится матч "Спартак" - "Краснодар". Начало - в 19:00 (мск).

"Спартак" располагается на 4 строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 баллов. "Краснодар" занимает 2 место.

Не пропустите: В РПЛ назвали причину переноса матча "Динамо" - "Спартак" на другой стадион| http://soccernews.ru