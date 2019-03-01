Экс-президент "Спартака" поделился ожиданиями от встречи с "Краснодаром"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча красно-белых с "Краснодаром" в 18-м туре РПЛ. Об этом сообщают "Известия".
"В матче с "Краснодаром" для "Спартака" имеет значение не только результат, но и качество игры. А Кононову весьма важно обыграть свой бывший клуб. Победа может стать для красно-белых трамплином к попаданию в тройку и, возможно, даже позволит им претендовать на что-то большее. Если проиграют "Краснодару", ещё и дома, то это может психологически сломить и команду, и тренера", - сказал Червиченко.
3 марта состоится матч "Спартак" - "Краснодар". Начало - в 19:00 (мск).
"Спартак" располагается на 4 строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 баллов. "Краснодар" занимает 2 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10