Экс-президент "Витесса" умер от коронавируса

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Экс-президент "Витесса" умер от коронавируса

Бывший президент "Витесса" Кис Баккер скончался на 77-м году жизни, сообщает De Gelderlander. 

По информации источника, в субботу мужчину госпитализировали с симптомами коронавируса, но врачи не сумели спасти ему жизнь.

"Витесс" по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи.

В Нидерландах, по официальным данным, коронавирусом заразились более 5,5 тысяч человек.

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