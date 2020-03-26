Экс-президент "Ювентуса" раскритиковал Роналду за отъезд на Мадейру

Экс-президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильи подверг критике форварда Криштиану Роналду из-за его отъезда на Мадейру.

Напомним, что клуб отпустил футболиста к своей матери, которая перенесла инсульт, однако после распространения коронавируса португалец решил остаться на своей вилле.

"Ситуация в "Ювентусе" стала сложной, когда уехал Роналду. Он говорил, что едет к матери, а мы только и видим его новые фото у бассейна. После его отъезда и другие футболисты решили уехать. Такого нельзя было допускать, нужно было всех отправить на карантин", - приводит слова Джильи Radio Punto Nuovo.

Отметим, что ранее из Италии также уехали Родриго Бентанкур, Гонсало Игуаин, Дуглас Коста, Миралем Пьянич и Сами Хедира.

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