Экс-президент "Ювентуса" высказался о будущем Роналду в туринском клубе

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший президент "Ювентуса" Джованни Джильи выразил мнение, что португальский нападающий Криштиану Роналду должен как можно быстрее покинуть туринский клуб.

"Я всегда был откровенен по трансферу Роналду. Его покупка была ошибка. Невозможно окупить такие инвестиции. Ничего уже нельзя изменить. Криштиану является выдающимся футболистов, но чем скорее уйдет, тем лучше для "Ювентуса".

Надеюсь, что Аллегри знает, как использовать Роналду. Криштиану мешает другим атакующим игрокам "Ювентуса". Они потрясающе играют без него", - приводит слова Джильи SerieANews.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет покинуть "Ювентус". Футболист предложил свои услуги "Реалу", ПСЖ и "Манчестер Сити".

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