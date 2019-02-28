Экс-президента "Барселоны" выпустили из тюрьмы

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Экс-президента "Барселоны" выпустили из тюрьмы

Бывшего президента "Барселоны" Сандро Роселя выпустили из тюрьмы, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, Верховный суд Испании условно-досрочно освободил 54-летнего функционера. Под арестом он пробыл 643 дня.

У Роселя забрали паспорта, чтобы он не мог покинуть страну. Следующее судебное заседание по его делу запланировано на 28 марта.

Напомним, что в 2017 году экс-президента "Барсы" обвинили в причастности к отмыванию денег через офшоры, а также созданию преступной организации. Прокуратура требует для него 11 лет заключения и штрафа в размере порядка 60 миллионов евро.

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