Экс-ростовчане забивают: Россия расписывает мировую с Ираном

В последний день отборочного цикла на Чемпионат Мира национальная сборная страны-хозяйки ближайшего Мундиаля Россия проводила свой очередной контрольный поединок. Во второй раз за три дня подопечные Станислава Черчесова испытывали свои силы на фоне двух топовых представителей Азии. Сначала россияне не без помощи футболистов сорперника одолели команду Южной Кореи. А теперь в Казань пожаловала сборная, которая досрочно отобралась на большой футбольный форум с первого места – сборная Ирана.

Национальная команда Ирана интересна тем, что переживает едва ли свои не самые лучшие времена. Иранские успехи уже шесть лет как связаны с известным португальским специалистом Карлушем Кейрошем. Также существует неподдельный интерес и со стороны российского болельщика, потому как в стане "принцев Персии" блистают представители отечественного чемпионата - Саид Эззатоллахи из пермского "Амкара" и Сердар Азмун, ныне защищающий клубные цвета казанского "Рубина". Которые, кстати, вышли на поле "Казань-Арены" с первых минут.

Главнокомандующий россиян применил определенную ротацию относительно стартового состава. Из тех, кто играл в Москве с первых минут вышли только Васин, Кудряшов, Ерохин, Кокорин и Смолов. Тренерский штаб даже дал отдохнуть Акинфееву, доверив место в рамке ворота Лунёву. Первый тайм откровенно вышел очень скучным. Обе команды играли очень вяло, выделить разве что можно было только Константина Рауша. Очевидно, что натурализованный немец желал показать себя во всей красе. Единственный голевой момент имел Александр Ерохин на 26-й минуте, когда с трех метров не смог попасть в створ ворот полузащитник "Зенита".

С началом второй половины встречи тренерский штаб хозяев первым стал делать замены, чтобы как-то взъерошить игру, но напротив лучше стали играть именно гости. Иранцы включили высокий прессинг, заставив россиян много ошибаться. И как только подопечные Кейруша взвинтили темп, тут же повели в счете. Хорошо знакомый казанских зрителям Сердар Азмун результативно замкнул прострел от Эбраими, таким образом, забив свой первый гол на "Казань-Арене" и символично, что не в футболке "Рубина", а своей национальной сборной.

Пропустив гол, Россия просто обязана была перехватить инициативу, что собственно и было сделано, а на 74-й минуте подопечные Черчесова восстановили паритет. После великолепной передачи с фланга Самедова в воротах Беинранванда расписался еще один экс-ростовчанин Дмитрий Полоз. В оставшееся время россияне были ближе к тому, чтобы вырвать победу, но как таковой штурм гостевых ворот не удался.

Таким образом, сборная России расписывает мировую с командой Ирана, а голами отличаются два бывших партнера по "Ростову" Сердар Азмун и Дмитрий Полоз.

Россия – Иран – 1:1

Голы: Азмун, 57 – 0:1, Полоз, 74 – 1:1

Россия: Лунёв, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 67), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 55), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин

Иран: Беинранванд, Гафури (Резаян, 83), Хоссейни, Пуралиганджи, Хаджсафи, Эззатоллахи (Чешми, 79), Эбраими (Абдуллахзадех, 90+3), Амири, Тареми, Джаханбакш (Годдос, 63), Азмун (Резаеи, 63)

Богдан Архипенко

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