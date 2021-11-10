Экс-руководитель "Арсенала" рассказал о несостоявшемся переходе Роналду

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Экс-руководитель "Арсенала" рассказал о несостоявшемся переходе Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший вице-президент лондонского "Арсенала" Дэвид Дин рассказал, что клуб в 2003 году клуб мог купить португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Я посетил матч, в котором Роналду играл за португальскую команду до 19 лет. Он сыграл хорошо, а его агент сказал нам, что Криштиану поужинает с нами. Во время ужина он оставил приятное впечатление и подарил мне футболку, в которой играл. Мы поговорили о деньгах, а затем его агент сказал, что Роналду нужно подумать. На следующий день я вновь встретился с его агентом, а через шесть часов Криштиану перехватил "Манчестер Юнайтед". Я думаю, что он всегда хотел там оказаться, а нас просто использовали как приманку", - приводит слова Дина Evening Standard.

Напомним, что Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2003 году в возрасте 18 лет из лиссабонского "Спортинга". Сумма трансфера составила 19 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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