Экс-руководитель "Монако" рассказал, почему клуб решил не покупать Кокорина



Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что в 2016 году клуб принял решение не покупать нападающего "Зенита" Александра Кокорина из-за его репутации.

"Было время, мы и Кокорина рассматривали. Но после известной истории с шампанским в Монако наш интерес пропал. Он перестал соответствовать нашему имиджу. Предчувствовали? Возможно, и так. Тем более, этот случай не исключительный, мы не раз отказывались от футболиста по соображениям репутации", - приводит слова Васильева "Чемпионат".

Напомним, что в 2016 году после окончания чемпионата Европы Кокорин и нынешний полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в ночном клубе Монако заказали шампанского на 250 тысяч евро. Напитки были внесены в зал под гимн Российской Федерации.

В 2018 году Кокорин был осужден за то, что ударил стулом чиновника Дениса Пака.

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