Экс-руководитель "Монако" рассказал, почему Мбаппе не перешел в "Реал" в 2017 году

Теги псжреал мадридкилиан мбаппевадим васильев

Экс-руководитель "Монако" рассказал, почему Мбаппе не перешел в "Реал" в 2017 году
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что экс-нападающий монегасков Килиан Мбаппе в 2017 году мог перейти в мадридский "Реал", но решил стать игроком ПСЖ.

"Тогда Мбаппе сказал мне, что ему еще рано переходить в "Реал". Он родился в Париже и не хотел уезжать из Франции, не став звездой на родине. Я хорошо знаю Мбаппе и Роналду. Криштиану стремится побить все рекорды. Так вот Килиан хочет того же", - приводит слова Васильева Telefoot.

Мбаппе перешел в ПСЖ за 135 миллионов евро. За счет бонусов эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов евро. Всего 20-летний форвард провел за парижский клуб 97 матчей во всех турнирах, в которых забил 69 голов и отдал 36 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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