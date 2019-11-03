Экс-руководитель "Монако" рассказал, почему Мбаппе не перешел в "Реал" в 2017 году
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что экс-нападающий монегасков Килиан Мбаппе в 2017 году мог перейти в мадридский "Реал", но решил стать игроком ПСЖ.
"Тогда Мбаппе сказал мне, что ему еще рано переходить в "Реал". Он родился в Париже и не хотел уезжать из Франции, не став звездой на родине. Я хорошо знаю Мбаппе и Роналду. Криштиану стремится побить все рекорды. Так вот Килиан хочет того же", - приводит слова Васильева Telefoot.
Мбаппе перешел в ПСЖ за 135 миллионов евро. За счет бонусов эта сумма может увеличиться еще на 45 миллионов евро. Всего 20-летний форвард провел за парижский клуб 97 матчей во всех турнирах, в которых забил 69 голов и отдал 36 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|4
|Севилья
|12
|21
|5
|Гранада
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|12
|18
|8
|Осасуна
|12
|18
|9
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|10
|Леванте
|12
|17
|11
|Реал Вальядолид
|12
|17
|12
|Валенсия
|12
|17
|13
|Хетафе
|11
|16
|14
|Бетис
|12
|13
|15
|Эйбар
|11
|12
|16
|Алавес
|12
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|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|11
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|Эспаньол
|12
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|Леганес
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