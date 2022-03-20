Экс-руководитель "Монако" высказался о Мбаппе

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Экс-руководитель "Монако" высказался о Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев поделился мнением об уровне нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Напомним, что форвард начинал свою карьеру в стане "монегасков".

"Он делает разницу в каждом матче. У него еще есть запас, чтобы прогрессировать, он достигнет самой вершины", – сказал Васильев.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 25 матчах Лиги 1, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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