Экс-руководитель "Монако" высказался о Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен
Бывший вице-президент "Монако" Вадим Васильев поделился мнением об уровне нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
Напомним, что форвард начинал свою карьеру в стане "монегасков".
"Он делает разницу в каждом матче. У него еще есть запас, чтобы прогрессировать, он достигнет самой вершины", – сказал Васильев.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 25 матчах Лиги 1, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.
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