Экс-руководитель "Валенсии" может купить клуб у Питера Лима

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Экс-руководитель "Валенсии" может купить клуб у Питера ЛимаФото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

Экс-вице-президент "Валенсии" Мигель Зорио заявил, что 30 сентября он публично обнародует предложение, которое сделал владельцу клуба Питеру Лиму о покупке контрольного пакета акций "летучих мышей".

Зорио сказал, что в этом предложении не участвуют внешние инвесторы, инвестиционные фонды или "еще один Питер Лим". В то же время Зорио рассказал, что опубликует план завершения строительства стадиона "Nou Mestalla" и что его намерение заключается в том, чтобы "вернуть "Валенсию" валенсийским игрокам и завершить работы со стадионом, которые начались в 2007 году и были заморожены с 2009 года".

Менеджер также заверил, что за этим предложением стоит поддержка финансового учреждения.

Напомним, что Питер Лим – сингапурский магнат,владеет контрольным пакетом акций "Валенсии" с 2014 года.

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