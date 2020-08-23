Экс-селекционер "Локомотива" рассказал, почему клуб в свое время не подписал Комличенко

Экс-селекционер "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, почему клуб в свое время отказался от трансфера форварда Николая Комличенко.

"Кого не взяли, хотя могли? Комличенко. Я очень долго его вел - еще со времен Геркуса. Мы все сильнее нуждались в остром нападающем: Фарфан болел, а у Смолова игра не шла.

Семин поначалу сомневался в Комличенко, но потом я убедил его, что Коля нам поможет. В итоге он не перешел к нам только из-за Лосюка с Кикнадзе. Когда я спросил в лоб, в чем дело, Лосюк мне соврал: сказал, что Комличенко не нужен Семину. Вместо него взяли Джорджевича, который по манере нам совсем не подходил", - сказал Тищенко.

На данный момент 25-летний футболист играет в московском "Динамо". Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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