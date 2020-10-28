Экс-селекционер "Зенита": "Надеюсь, что Дзюба забьёт больше, чем Холанд"

Экс-тренер-селекционер "Зенита" Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов петербургского клуба с дортмундской "Боруссией".



Отметим, специалист на протяжении 16 лет работал и играл в Норвегии.



"Нужна игра на контратаках. Впереди должен быть игрок, который должен атаковать зоны за спинами. Нужна сбалансированная и эшелонированная оборона. За счёт не только количества, но и агрессии попытаться не дать времени на то, чтобы игроки "Боруссии" разворачивались, видели пути продолжения.

Обыграть всегда можно. Мы говорим рядовые фразы, «матч начинается при счёте 0:0", "всё может быть". Но для того, чтобы "Зениту" набрать очко, и я не говорю о победе, нужно отработать весь матч на сто процентов. И надо, чтобы повезло.

На "Боруссию" давит поражение от "Лацио". Им нужна домашняя победа, и это давит. Это может стать плюсом для "Зенита". Чем дольше "Зенит" не пропустит, тем больше появится шансов на позитивный результат. Нужна надёжная оборона. И нужно ждать своего момента. Если "Зенит" пропустит в первые полчаса, то полезет вперёд. Ведь терять уже нечего – два поражения на старте, это удручающе. Игра откроется, и в ней может быть всё что угодно. И реально может быть много голов. Надеюсь, что Дзюба забьёт больше, чем Холанд", - передает слова Баранника "Спорт день за днём".



Встреча команд состоится сегодня, 28 октября, в Германии. Начало - в 23:00 (мск).

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