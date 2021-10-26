Экс-скаут "Барселоны": "Винисиус - фанат "сине-гранатовых"
Фото твиттер "Реала"
Бывший скаут "Барселоны" в Южной Америке Андре Кюри заверил, что вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор болеет за каталонскую команду.
"Винисиус - фанат "Барсы". Он куле, куле. Знаю, что он плакал от счастья, когда "Барса" сделала камбек и победила ПСЖ со счётом 6:1.
Мы уже подписали Винисиуса в своё время. Два его агента были моими близкими друзьями. Но в последнюю секунду мои друзья предали и меня, и клуб. С 2017 года мы ни разу не разговаривали", - цитирует Кюри Marca.
21-летний Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года, сыграл 130 матчей, забил 21 гол и сделал 28 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14