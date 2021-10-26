Экс-скаут "Барселоны": "Винисиус - фанат "сине-гранатовых"

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Экс-скаут "Барселоны": "Винисиус - фанат "сине-гранатовых"

Фото твиттер "Реала"

Бывший скаут "Барселоны" в Южной Америке Андре Кюри заверил, что вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор болеет за каталонскую команду.

"Винисиус - фанат "Барсы". Он куле, куле. Знаю, что он плакал от счастья, когда "Барса" сделала камбек и победила ПСЖ со счётом 6:1.

Мы уже подписали Винисиуса в своё время. Два его агента были моими близкими друзьями. Но в последнюю секунду мои друзья предали и меня, и клуб. С 2017 года мы ни разу не разговаривали", - цитирует Кюри Marca.

21-летний Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года, сыграл 130 матчей, забил 21 гол и сделал 28 ассистов.

Не пропустите: Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси. | http://soccernews.ru
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