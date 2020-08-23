Экс-скаут "Локомотива" рассказал об уходе Миранчуков из "Спартака"

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Экс-скаут "Локомотива" рассказал об уходе Миранчуков из "Спартака"
Бывший глава селекционного отдела московского "Локомотива" Виктор Тищенко рассказал, каким образом полузащитники команды Алексей и Антон Миранчук перешли в стан "железнодорожников" из "Спартака".

"Антона Миранчука при мне забрали из "Спартака". В школе "красно-белых" работал селекционером Борис Стрельцов, которого я знал еще по советской первой лиге. В "Спартаке" он с кем-то не поладил, его уволили, и тогдашний президент "Локомотива" Наумов сказал мне: "Я его беру детским скаутом. Пусть он в твоем селекционном отделе будет". Придя ко мне, Стрельцов упомянул Миранчуков: "Есть хорошие ребята, "Спартаку" они не нравятся". Посмотрели и забрали. Благодаря Стрельцову»", - приводит слова Тищенко "Матч ТВ".

24-летние Миранчуки выступают за "Локомотив" с 2012 года. Алексей провел за московский клуб 227 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 44 результативные передачи. На счету Антона 24 забитых мяча и 13 голевых передач в 106 поединках. Контракты обоих игроков истекают летом 2021 года.

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