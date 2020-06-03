Экс-скаут "Спартака" рассказал, как клуб интересовался Эрлингом Холандом

Бывший скаут московского "Спартака" Григорий Евтушенко рассказал, что несколько лет назад клуб проявлял интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

"Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: "Даже не суйтесь. Вообще без шансов", – приводит слова Евтушенко "Матч ТВ".

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург" за 20 миллионов евро. В сумме в нынешнем сезоне 19-летний форвард провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.

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