Экс-скаут "Спартака" рассказал, как клуб интересовался Эрлингом Холандом
Бывший скаут московского "Спартака" Григорий Евтушенко рассказал, что несколько лет назад клуб проявлял интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.
"Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: "Даже не суйтесь. Вообще без шансов", – приводит слова Евтушенко "Матч ТВ".
Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург" за 20 миллионов евро. В сумме в нынешнем сезоне 19-летний форвард провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|29
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|29
|19