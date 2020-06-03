Экс-скаут "Спартака" рассказал о несостоявшихся переходах в клуб Матича и Матюиди
Бывший скаут московского "Спартака" Григорий Евтушенко рассказал, что в 2008 году российский клуб проявлял интерес к сербскому полузащитнику Неманье Матичу и французскому хавбеку Блезу Матюиди.
"Неманью Матича из "Кошице" я увидел в конце 2008 года и привез информацию по нему в клуб. Бывший технический директор "Спартака" сказал: трансфер возможен, можно закрывать сделку. Наши руководители посмотрели его в матче за "Кошице" зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил "Челси".
В том же 2008-м мы плотно смотрели Блеза Матюиди. Он еще не был раскрученным игроком, у нас были возможности забрать его из "Сент-Этьена", но на эту позицию предпочли другого игрока", - приводит слова Евтушенко "Матч ТВ".
31-летний Матич в настоящее время выступает за "Манчестер Юнайтед". Ранее играл за "Челси", "Бенфику", "Витесс", "Кошице" и "Колубару". За сборную Сербии сыграл 46 матчей и забил два гола. Трехкратный чемпион Англии.
33-летний Матюиди играет за "Ювентус". Ранее выступал за ПСЖ, "Сент-Этьен" и "Труа". За сборную Франции сыграл 84 матча и забил девять голов. Четырехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Италии, чемпион мира-2018.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18