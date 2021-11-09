Экс-скаут "Зенита" назвал свой самый большой просчёт в кадровой работе
Фото твиттер "Спартака"
Бывший глава отдела молодёжного скаутинга "Зенита" Армен Маргарян рассказал, о неподписании какого футболиста он сожалеет больше всего.
"Были ли просчёты? Конечно. Самый большой из них - Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за "Амкаром" - больше был сфокусирован на международной селекции. Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил.
Чётко помню все свои доводы. Уже когда Георгий перешёл в "Спартак", я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да ещё с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог "Зениту". Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели", - сказал экс-скаут "сине-бело-голубых".
Напомним, что Джикия присоединился к "Спартаку" в январе 2017 года и в том же сезоне помог команде стать чемпионом России.
Не пропустите: "Зенит" хочет подписать защитника "Бока Хуниорс". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Бакаева рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" по новому контракту
-
Сборная Франции заменила травмированного Погба на хавбека "Ромы"
-
Стали известны сроки восстановления Тилеманса
-
Экс-скаут "Зенита" назвал свой самый большой просчёт в кадровой работе
-
Кассано потроллил "Манчестер Юнайтед" за поражение в дерби с "Сити"
-
Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму
-
ПСЖ хочет в будущем заполучить Бензема
-
Черевченко оценил спрос на российских футболистов в Европе
-
СМИ узнали о планах Сауля на зимнее трансферное окно
-
Коутиньо отреагировал на новость об отказе выходить на замену в матче с "Сельтой"
-
"Локомотив" теряет Бека Бека
-
В "Нижнем Новгороде" прокомментировали будущее Кержакова после 4 поражений подряд
-
Саутгейт внёс пять изменений в заявку сборной Англии на ноябрьские матчи
-
Яя Туре может зимой покинуть "Ахмат": названа причина
-
В "Сассуоло" отреагировали на новость об обмене Миранчука на Бога
-
"Краснодар" назвал лучшего игрока команды в октябре
-
Лапорта высказался о возможном вхождении Алвеса и Пуйоля в тренерский штаб Хави в "Барселоне"
-
Скаут ПСЖ отказался работать в "Спартаке"
-
Главные новости дня: 8 ноября
-
"Зенит" хочет подписать защитника "Бока Хуниорс"