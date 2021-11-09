Экс-скаут "Зенита" назвал свой самый большой просчёт в кадровой работе

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Экс-скаут "Зенита" назвал свой самый большой просчёт в кадровой работе

Фото твиттер "Спартака"

Бывший глава отдела молодёжного скаутинга "Зенита" Армен Маргарян рассказал, о неподписании какого футболиста он сожалеет больше всего.

"Были ли просчёты? Конечно. Самый большой из них - Джикия. Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за "Амкаром" - больше был сфокусирован на международной селекции. Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил.

Чётко помню все свои доводы. Уже когда Георгий перешёл в "Спартак", я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да ещё с такими скоростными данными и левой ногой. Очень бы помог "Зениту". Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели", - сказал экс-скаут "сине-бело-голубых".

Напомним, что Джикия присоединился к "Спартаку" в январе 2017 года и в том же сезоне помог команде стать чемпионом России.

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