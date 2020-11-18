Экс-скаут "Зенита" рассказал о несостоявшемся переходе Зиеша в петербургский клуб

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Экс-скаут "Зенита" рассказал о несостоявшемся переходе Зиеша в петербургский клуб

Бывший скаут "Зенита" Антон Евменов рассказал, что несколько лет назад петербургский клуб мог купить алжирского нападающего Хакима Зиеша, который сейчас выступает за лондонский "Челси".

"Мы могли подписывать Хакима Зиеша из "Твенте", все было готово, все договоренности достигнуты, агент уже побывал в Петербурге, оставалось только поставить подписи. Но нет – давайте возьмем Роберта Мака", - приводит слова Евменова Sports.ru.

Зиеш перешел в "Челси" летом 2020 года из "Аякса" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провел за лондонский клуб семь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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