Экс-сотрудница "Макдоналдс" ответила на приглашение Роналду поужинать вместе

Бывшая сотрудница ресторана быстрого питания "Макдоналдс" Паула Лека заявила о готовности отужинать с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что португальский бомбардир искал женщину, которая в детстве кормила его бесплатными бургерами. Во время интервью он объявил о намерениях пригласить её на ужин.

"Ребята приходили к нам после тренировок. Когда оставались бургеры, менеджер разрешал покормить детей. Одним из них был Криштиану Роналду. Он был, пожалуй, самым скромным из всех. Подобное происходило почти каждую ночь. С улыбкой вспоминаю те годы.

Я рассказывала обо всём своему сыну, но он мне не верил. Он не мог представить, что его мама кормила Криштиану Роналду бургерами. Мой муж также знал об этом. Иногда он приходил, чтобы забрать меня с работы ночью, и видел его. Если он хочет пригласить меня на ужин, я с удовольствием соглашусь", - цитирует Леку The Sun.

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