Экс-сотрудник "Барселоны" рассказал, как Винисиус обманул каталонский клуб
Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Бывший скаут "Барселоны" Андре Кюри заявил, что в 2018 году бразильский нападающий Винисиус Жуниор должен был перейти в каталонский клуб, но вместе этого оказался в мадридском "Реале".
"Мы вышли на Винисиуса на три года раньше, чем "Реал". Мы договорились с его агентами, но потом они предали нас. Мы бывали на свадьбах друг у друга, но затем они вонзили нам нож в спину. За 2 недели до перехода в "Реал" Винисиус называл себя болельщиком "Барселоны". Он говорил, что его кумиром является Неймар, а Месси лучше Роналду. Впрочем, после перехода в "Реал" он говорил уже другое", - приводит слова Кюри Sport.es.
Винисиус перешел в "Реал" в 2018 году за 45 миллионов евро. Тогда ему было 16 лет. Всего 20-летний форвард провел за королевский клуб 107 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 22 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14