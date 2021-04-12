Экс-сотрудник "Барселоны" рассказал, как Винисиус обманул каталонский клуб

Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Бывший скаут "Барселоны" Андре Кюри заявил, что в 2018 году бразильский нападающий Винисиус Жуниор должен был перейти в каталонский клуб, но вместе этого оказался в мадридском "Реале".

"Мы вышли на Винисиуса на три года раньше, чем "Реал". Мы договорились с его агентами, но потом они предали нас. Мы бывали на свадьбах друг у друга, но затем они вонзили нам нож в спину. За 2 недели до перехода в "Реал" Винисиус называл себя болельщиком "Барселоны". Он говорил, что его кумиром является Неймар, а Месси лучше Роналду. Впрочем, после перехода в "Реал" он говорил уже другое", - приводит слова Кюри Sport.es.

Винисиус перешел в "Реал" в 2018 году за 45 миллионов евро. Тогда ему было 16 лет. Всего 20-летний форвард провел за королевский клуб 107 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 22 результативные передачи.

Не пропустите: Де Хеа может перейти в "Реал". | http://soccernews.ru