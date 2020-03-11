Экс-сотрудник сборной России сообщил о переносе сроков проведения Евро-2020

Теги коронавирус

Экс-сотрудник сборной России сообщил о переносе сроков проведения Евро-2020

Бывший сотрудник сборной России Мурад Латипов сообщил, что чемпионат Европы 2020 года, скорее всего, будет перенесен на другой срок из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

"История, к сожалению, трендовая: был в Госдуме (без особой радости), там подтвердили, что с вероятностью 99,99% Евро-2020 сдвинут по срокам из-за коронавируса. По чемпионату России решение еще не принято, отдали на откуп РФС, но что-то подсказывает, рекомендации будут похожие. Все понимают, что это вынужденная и обязательная мера. Сроки не определены, из-за отсутствия официального лекарства (неофициально оно есть, в том числе и в Китае). Как-то совсем не весело", - написал Латипов в своем Instagram.

Напомним, что Евро-2020 запланировал с 12 июня по 12 июля. Турнир должен пройти на 12 стадионах 12 европейских стран.

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