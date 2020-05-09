Экс-советник президента "Локомотива" рассказал, почему Сёмина выдавливают из клуба

Бывший советник президента "Локомотива" Лев Гоберман объяснил, с чем связано желание руководства московского клуба расстаться с наставником команды Юрием Сёминым.

"Объясню, почему сейчас по сравнению с 2017 годом ситуация другая, и тогда Сёмину было легче выиграть аппаратную войну. Тогда лагеря было три, теперь - два. Генеральный директор и совет директоров объединились против Сёмина. С той целью, чтобы в клубе всё было спокойно и подчинялось тем, кому в сложном порядке делегировано управление. Сёмин - единственный, кто в эту иерархию не вписывается. И собственно к футболу это отношения не имеет.

Сама по себе ситуация выглядит дикой. И, если она реализуется, то это подтвердит мне, что в своих рассуждениях о странности структуры управления "Локомотива" я прав. Эта структура может случайно принять хорошее решение, как с назначением Сёмина в 2016-м, но по своей сути обречена принимать плохие. Если его увольнение произойдёт, оно побьёт все рекорды и по неверности, и по несвоевременности.

Из стали Сёмин действительно сделан во всём, что касается защиты интересов игроков, команды, спортивного результата. Но есть вещи, которые откровенно становятся ударами ниже пояса. Серебро в российском профессиональном футболе - результат выдающийся. И когда за три года ты даёшь золото, серебро и опять серебро, а тебе говорят: "Извини, дай дорогу молодым"... Это не поддаётся вообще никакой логике", - сказал Гоберман.

Напомним, что контракт Сёмина с "железнодорожниками" истекает 31 мая. Сменить его у руля "Локо" может серб Марко Николич, который уже через неделю должен прилететь в российскую столицу.

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