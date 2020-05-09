Экс-советник президента "Локомотива" рассказал, почему Сёмина выдавливают из клуба
Бывший советник президента "Локомотива" Лев Гоберман объяснил, с чем связано желание руководства московского клуба расстаться с наставником команды Юрием Сёминым.
"Объясню, почему сейчас по сравнению с 2017 годом ситуация другая, и тогда Сёмину было легче выиграть аппаратную войну. Тогда лагеря было три, теперь - два. Генеральный директор и совет директоров объединились против Сёмина. С той целью, чтобы в клубе всё было спокойно и подчинялось тем, кому в сложном порядке делегировано управление. Сёмин - единственный, кто в эту иерархию не вписывается. И собственно к футболу это отношения не имеет.
Сама по себе ситуация выглядит дикой. И, если она реализуется, то это подтвердит мне, что в своих рассуждениях о странности структуры управления "Локомотива" я прав. Эта структура может случайно принять хорошее решение, как с назначением Сёмина в 2016-м, но по своей сути обречена принимать плохие. Если его увольнение произойдёт, оно побьёт все рекорды и по неверности, и по несвоевременности.
Из стали Сёмин действительно сделан во всём, что касается защиты интересов игроков, команды, спортивного результата. Но есть вещи, которые откровенно становятся ударами ниже пояса. Серебро в российском профессиональном футболе - результат выдающийся. И когда за три года ты даёшь золото, серебро и опять серебро, а тебе говорят: "Извини, дай дорогу молодым"... Это не поддаётся вообще никакой логике", - сказал Гоберман.
Напомним, что контракт Сёмина с "железнодорожниками" истекает 31 мая. Сменить его у руля "Локо" может серб Марко Николич, который уже через неделю должен прилететь в российскую столицу.
Не пропустите: Сёмин прокомментировал решение увеличить количество замен в матчах. | http://soccernews.ru
главное
-
Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством
-
Серия А может возобновиться в начале лета
-
"Ювентус" может включить еще одного игрока в сделку по хавбеку "Барселоны" Артуру
-
АПЛ боится, что футболисты выступят против возобновления сезона
-
Состав молодежки "Барселоны" самый дорогой в Примере, "Реал" - второй
Лента новостей
-
Тедеско рассказал о роли Цорна в его приглашении в "Спартак"
-
У голкипера "Реал Сосьедада" диагностирован коронавирус
-
Роналду сделал подарок 18-летнему вратарю, с которым тренировался на Мадейре
-
2
"Барселона" снова теряет Умтити
-
Уже через неделю возобновится первый топ-чемпионат! Рассказываем технические аспекты выхода из карантина в исполнении Бундеслиги
-
Фабио Каннаваро хочет поработать в АПЛ
-
Экс-советник президента "Локомотива" рассказал, почему Сёмина выдавливают из клуба
-
"Рома" определила двух кандидатов на замену Смоллингу
-
Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством
-
Невилл сомневается, что кто-то купит Погба в ближайшее время
-
"Ахмат" объявил о переносе командного сбора
-
1
Определился фаворит в борьбе за Кулибали
-
В Беларуси перенесли игру из-за подозрения на коронавирус у футболиста
-
В сети выложили фото трех комплектов формы "Ювентуса"
-
Серия А может возобновиться в начале лета
-
Браво близок к уходу из "Манчестер Сити"
-
Мончи высказался об интересе "Реала" к Окампосу
-
1
"Ювентус" может включить еще одного игрока в сделку по хавбеку "Барселоны" Артуру
-
Кьеллини рассказал о своей ненависти к "Интеру"
-
Райола работает над переходом Погба в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20