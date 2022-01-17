Экс-спартаковец Фернандо перешел в турецкий клуб

Фото: сайт "Антальяспора"/Автор неизвестен

Пресс-служба турецкого "Антальяспора" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника Фернандо Лукаса Мартинса.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался туркам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

29-летний Фернандо ранее выступал за "Гремио", "Шахтер", "Сампдорию", "Спартак" и "Бейцзин Гоань". За сборную Бразилии сыграл восемь матчей. Чемпион Украины, чемпион России, 2-кратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Суперкубка России.

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