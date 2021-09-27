Экс-спартаковец Павленко рассказал о Дзюбе в "Спартаке"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Павленко рассказал, каким был нападающий "Зенита" Артем Дзюба в период выступлений за московский клуб.
"Где-то 2006 году с ним встретились. Дзюба тогда однозначно соответствовал уровню. Настырный был. Не такой статный, как сейчас, но в форме физической был в отличной. С мячом всегда был на ты. Взяли его в команду по делу. Вступал в единоборства и иногда где-то даже превосходил ожидания. А в другом случае его бы не взяли, он бы даже и не играл в "Спартаке". Он заслуживал того, чтобы привлекаться из дубля. С Сашей Прудниковым у них были непонимания, но это происходило в шутку. Было весело", - приводит слова Павленко "Евроспорт".
Дзюба выступал за "Спартак" с 2006 по 2015 годы, провел за клуб 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи.
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