Экс-спортивный директор "Зенита" сравнил Алексея Миранчука и Александра Головина

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Экс-спортивный директор "Зенита" сравнил Алексея Миранчука и Александра Головина

Экс-спортивный директор "Зенита" Оресто Чинквини сравнил полузащитников сборной России Алексея Миранчука и Александра Головина.

"Головин более важный игрок, он очень талантливый. Однако после яркого старта его прогресс замедлился. 

Из-за культурных особенностей российским футболистам сложнее адаптироваться. Головин - очень хороший и приятный молодой человек.

У Миранчука отличная высокая техника. Безусловно, он топовый футболист", - цитирует Чинквини Tribalfootball.com

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