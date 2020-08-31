Экс-судья Федотов вызвал на бой Широкова, который избил судью

Теги роман широков

Экс-судья Федотов вызвал на бой Широкова, который избил судью

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что он собирается драться с экс-полузащитником сборной России Романом Широковым, который избил арбитра Никиту Данченкова в матче любительского турнира.

"Меня зовут Игорь Федотов, я — бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами — с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов", — сказал Федотов в видео, опубликованном на Youtube-канале "Борзыкин".

В ходе матча Широков нанес Данченкову удар кулаком в лицо, после чего бросился добивать упавшего судью ногами со словами: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут".

Не пропустите: Появилось видео избиения арбитра бывшим игроком сборной России Широковым. | http://soccernews.ru
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