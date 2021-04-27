Экс-судья Вилков объяснил, откуда у него деньги на несколько квартир и автомобиль Range Rover

Фото твиттер "Спорт-Экспресс"

Пожизненно отстранённый от работы российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как он заработал деньги на покупку своих активов.

"Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день – 75 тысяч километров. Не вижу в этом ничего зазорного. Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка - с 2013 года мы с товарищами продаём полимерные материалы – это приносит очень неплохой доход. Мои партнёры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах. Например, Lexus последней модели. Звоните, поможем приобрести плёнку для строительства, даже сделаем скидку.

У меня, например, сосед по даче передвигается на хорошей машине, живёт в четырёхкомнатной квартире, имеет дачу... Он продаёт кирпич! Ржёт надо мной уже несколько лет, говорит: слушай, вас дрючат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи! Зарабатываю больше тебя, при этом меня никто не трогает. Работаю с понедельника по пятницу, абсолютно нормально живу, ни в чём себе не отказываю. У нас незамужняя соседка ездит на Porsche Cayenne, что в этом плохого? Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого. Все думают, что судьи – пустышки и второсортные люди. Это не так", - заявил Вилков.

Напомним, что 41-летнего рефери отстранили после матча "Локомотив" - "Ростов" (4:1) в связи с "утратой доверия".

Члены экспертно-судейской комиссии РФС признали две очевидные ошибки Вилкова в вышеуказанной игре.

Не пропустите: Вилков высказался о том, что его называют зенитовским судьей. | http://soccernews.ru