Экс-судья Вилков объяснил, откуда у него деньги на несколько квартир и автомобиль Range Rover
Пожизненно отстранённый от работы российский арбитр Михаил Вилков рассказал, как он заработал деньги на покупку своих активов.
"Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день – 75 тысяч километров. Не вижу в этом ничего зазорного. Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка - с 2013 года мы с товарищами продаём полимерные материалы – это приносит очень неплохой доход. Мои партнёры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах. Например, Lexus последней модели. Звоните, поможем приобрести плёнку для строительства, даже сделаем скидку.
У меня, например, сосед по даче передвигается на хорошей машине, живёт в четырёхкомнатной квартире, имеет дачу... Он продаёт кирпич! Ржёт надо мной уже несколько лет, говорит: слушай, вас дрючат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи! Зарабатываю больше тебя, при этом меня никто не трогает. Работаю с понедельника по пятницу, абсолютно нормально живу, ни в чём себе не отказываю. У нас незамужняя соседка ездит на Porsche Cayenne, что в этом плохого? Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого. Все думают, что судьи – пустышки и второсортные люди. Это не так", - заявил Вилков.
Напомним, что 41-летнего рефери отстранили после матча "Локомотив" - "Ростов" (4:1) в связи с "утратой доверия".
Члены экспертно-судейской комиссии РФС признали две очевидные ошибки Вилкова в вышеуказанной игре.
Не пропустите: Вилков высказался о том, что его называют зенитовским судьей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Головин заразился коронавирусом
-
В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны
-
Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"
-
Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"
-
"Реал" - "Челси": чего ждать от матча создателей Суперлиги в полуфинале Лиги Чемпионов?
Лента новостей
-
"Динамо" Киев входит в число претендентов на Буффона
-
Ширер считает Балотелли одним из самых культовых игроков АПЛ
-
Агуэро может перейти в "Интер"
-
Неймар назвал главную цель своей карьеры
-
"Ювентус" предложил Рабьо двум клубам
-
УЕФА расширит заявки сборных на Евро-2020
-
ЦСКА опубликовал официальное заявление о ситуации внутри клуба
-
Экс-судья Вилков объяснил, откуда у него деньги на несколько квартир и автомобиль Range Rover
-
У сына Кокорина появился собственный бренд одежды
-
Карпин и футболисты "Ростова" вакцинировались от COVID-19
-
СМИ: Головин заразился коронавирусом
-
В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны
-
Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
Судья Федотов: "Вилков - упёртый баран. Где оскорбление в слове "жирный", если он жирный?"
-
Почеттино: "Мбаппе спрашивает меня об Англии"
-
1
Роналду пофилософствовал о формуле успеха
-
Флик сделал заявление о грядущем уходе из "Баварии"
-
Журналист Алланазаров назвал главного кандидата на пост тренера "Спартака"
-
Пирло опять оказался на грани увольнения из "Ювентуса"
-
Вилков высказался о том, что его называют зенитовским судьей