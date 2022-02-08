Экс-супруга Мамаева через суд хочет взыскать с игрока более 260 миллионов рублей

Фото: инстаграм Мамаевой\Автор неизвестен

Алана Мамаева, экс-супруга хавбека "Химок" Павла Мамаева, подала встречный иск в Пресненский суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества с игроком на сумму более 269 миллионов рублей, рассказал адвокат Аланы Вадим Лялин.

"Суд принял встречный иск на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей. Требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела", - цитирует Лялина РИА Новости.

Напомним, что в сентябре Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил передать в Москву иск Мамаева к бывшей жене о разделе совместно нажитого имущества, в котором Павел требовал разделить автомобили "Бентли" и "Лэнд Ровер", которые записаны на Алану. Мамаева во встречном иске обратила внимание на скрытое имущество.

Как сообщает женщина, часть денег, которые Мамаев заработал за время брака, была потрачена на недвижимость и машины, оформленные на его родителей. Среди перечисленного Аланой в иске — квартира в центре Москвы площадью 117 квадратных метров и два машиноместа в этом жилом комплексе, которые оформлены на мать Мамаева.

Алана также отмечает, что на отца Павла, который скончался в июне прошлого года, зарегистрированы квартира в Хамовниках, три дома на Киевском шоссе, нежилое помещение на Никольской улице и автомобиль "Лексус".

По ее словам, на покупку имущества, которое оформлено на родителей игрока, было потрачено 476 миллионов 876 тысяч рублей. Как говорится в иске женщины, эти деньги были общими средствами супругов и израсходованы против воли истца.

Напомним, что Павел и Алана Мамаевы оформили свой развод в 2021 году. Также у них есть общий ребенок - дочь Алиса.

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