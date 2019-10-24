Экс-теннисист Сафин - о "Спартаке": "Команда ни о чём"

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Экс-теннисист Сафин - о "Спартаке": "Команда ни о чём"

Бывший теннисист Марат Сафин поделился мнением о текущем положении дел в московском "Спартаке".

"Я вообще-то вырос на "Спартаке", с детства "спартач". Понимаю, что раньше это был элитный клуб. По сравнению с тем, что сейчас - это небо и земля. Раньше мы доходили до полуфинала Лиги Чемпионов, а сейчас не можем обыграть "Брагу". Команда ни о чём.

Почему это происходит? Мне кажется, что вопрос к менеджменту клуба. Подбор игроков и тренеров, к сожалению, не соответствует статусу клуба. Пытаются кого-то покупать, продавать, но эффект нулевой. Наверное, мой мозг не улавливает полёт мысли в создании великого "Спартака". Не в тех материях, видимо, витаю", - сказал Сафин.

По итогам 13 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 15 очков.

29 сентября пост главного тренера "красно-белых" покинул Олег Кононов, через две недели его сменил немец Доменико Тедеско.

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