Экс-тренер "Ахмата" готов возглавить сборную Нидерландов

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Экс-тренер "Ахмата" готов возглавить сборную Нидерландов

Легенда голландского футбола Руд Гуллит признался, что ему хотелось бы возглавить национальную сборную своей страны.

"Если мне предложат поработать со сборной, я точно соглашусь. Это почётная должность. Думаю, каждый голландец, у которого есть такая возможность, должен ею воспользоваться", - приводит слова 57-летнего специалиста Football Oranje.

Напомним, что сборная Нидерландов осталась без наставника после ухода Рональда Кумана в "Барселону". Исполняет обязанности главного тренера сейчас Дуайт Лодевегес.

Также стоит отметить, что Гуллит в 2011 году работал в России, возглавляя грозненский "Ахмат".

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