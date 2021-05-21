Экс-тренер "Ахмата" посоветовал Дзюбе публично извинился за слова о Грозном
Фото твиттер Sportbox / Автор неизвестен
Бывший наставник "Ахмата" Вячеслав Грозный рассказал о своём отношении к резонансному заявлению форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
Напомним, что футболист объяснил слабые результаты "сине-бело-голубых" в гостевых матчах с "Ахматом" враждебной и угнетающей атмосферой в Грозном.
"У меня только самые приятные и хорошие ощущения от Грозного, когда я работал главным тренером "Терека". Это были тёплые времена моей работы, я всегда чувствовал поддержку от руководства и от каждого болельщика грозненского клуба. Поэтому я с большой теплотой вспоминаю тот период. В России я болею за две команды, это "Спартак" и "Ахмат", естественно, это нормально, я там работал. Никогда за время работы в Грозном я ничего плохого и неприятного не слышал про город и стадион. Я только слова благодарности могу сказать футболистам, руководителям и министру спорта, люди искренне поддерживали и переживали за клуб. Я всегда имел общение с руководством, у нас всегда был контакт, там спорт очень любят. Я это буду помнить всю жизнь.
На меня Артём, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашёлся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. Грозный - очень красивый город, он расцвёл. Было бы правильно, чтобы Артём сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился. На Кавказе написано: "Гость от Всевышнего". Он находится в хорошем смысле под защитой, под поддержкой, под уважением местных жителей. Там к гостям относятся очень хорошо, я на себе это хорошо чувствовал.
Да, Дзюба показывает свою состоятельность, забивает много мячей, приносит победы. Браво, он молодец, но я считаю, такие высказывания любого человека в адрес любого города - это неправильно, это не свобода слова, это некорректно. Ему ещё приезжать в Грозный, его команде там играть. Нет, там никто слова не скажет, но будут удивлены, это неприятно.
Я бы на месте Артёма публично бы извинился за свои слова. Тем более что впереди Евро-2020, он лидер сборной и капитан команды. Станислав Черчесов с Кавказа, он тренировал "Ахмат", он знает, насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой, и он извинится за свои высказывания", - заявил Грозный.
Не пропустите: Газзаев ответил на слова Дзюбы о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном. | http://soccernews.ru
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