Экс-тренер "Ахмата" Шалимов прокомментировал победу в матче с "Уфой"

Теги ахматигорь шалимоврашид рахимовуфа

Экс-тренер "Ахмата" Шалимов прокомментировал победу в матче с "Уфой"

Экс-главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал победу грозненцев в матче 12-го тура РПЛ с "Уфой" (3:1).

"Скорее уж для Рахимова эта игра была принципиальной. Да, "Ахмат" остался в меньшинстве, но вырвал победу. Это хороший знак для команды. Мы видим, что есть хорошие футболисты.

Что сказать по "Уфе"? Они собирались дожимать соперника, оставшегося в меньшинстве, как обычно. Фланги, подачи, борьба, подбор. Но и это не получилось. Игроки ведь те же, а менталитет так быстро не изменить.

Конечно, им тяжело создавать моменты. Надежда была на ошибку соперника или на стандарт", - заявил Шалимов в эфире "Матч Премьер".

Напомним, Рахимов недавно возглавил "Уфы" сменив Вадима Евсеева. Ранее специалист тренировал "Ахмат" (2018-2019).

Не пропустите: Евсеев прокомментировал результат матча "Краснодар" - "Спартак"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Ювентусе" сообщили о переговорах с Дибалой

В "Ювентусе" сообщили о переговорах с Дибалой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов