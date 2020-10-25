Экс-тренер "Ахмата" Шалимов прокомментировал победу в матче с "Уфой"
Экс-главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал победу грозненцев в матче 12-го тура РПЛ с "Уфой" (3:1).
"Скорее уж для Рахимова эта игра была принципиальной. Да, "Ахмат" остался в меньшинстве, но вырвал победу. Это хороший знак для команды. Мы видим, что есть хорошие футболисты.
Что сказать по "Уфе"? Они собирались дожимать соперника, оставшегося в меньшинстве, как обычно. Фланги, подачи, борьба, подбор. Но и это не получилось. Игроки ведь те же, а менталитет так быстро не изменить.
Конечно, им тяжело создавать моменты. Надежда была на ошибку соперника или на стандарт", - заявил Шалимов в эфире "Матч Премьер".
Напомним, Рахимов недавно возглавил "Уфы" сменив Вадима Евсеева. Ранее специалист тренировал "Ахмат" (2018-2019).
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