Экс-тренер академии "Краснодара" усомнился в возрасте Шапи и Агкацева
Фото сайт РПЛ
Бывший тренер академии "Краснодара" Алексей Чистяков признался, что не верит в заявленный возраст двух игроков "быков".
Речь идёт о вратаре Станиславе Агкацеве (19 лет) и вингере Магомеде-Шапи Сулейманове (21 год).
"На тренировках Агкацева не видел, сужу по матчам. Моё мнение - по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет", - сказал Чистяков.
"Краснодар" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 23 туров.
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