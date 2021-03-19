Экс-тренер академии "Краснодара" усомнился в возрасте Шапи и Агкацева

Фото сайт РПЛ

Бывший тренер академии "Краснодара" Алексей Чистяков признался, что не верит в заявленный возраст двух игроков "быков".

Речь идёт о вратаре Станиславе Агкацеве (19 лет) и вингере Магомеде-Шапи Сулейманове (21 год).

"На тренировках Агкацева не видел, сужу по матчам. Моё мнение - по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет", - сказал Чистяков.

"Краснодар" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 23 туров.

Не пропустите: Основной вратарь "Краснодара" вернулся в строй. | http://soccernews.ru