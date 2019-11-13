Экс-тренер Акинфеева рассказал, почему вратарь отказывается от возвращения в сборную России

Вячеслав Чанов, экс-тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, высказался о возможном возвращении игрока в сборную России.

"Черчесов просит его вернуться? Я ничего не знаю об этом. Акинфеев сам принял решение покинуть сборную, поэтому если он не захочет, то никто не сможет его в этом убедить.

Это связано с его травмированным коленом. Доктора посоветовали ему сосредоточиться на ЦСКА. Иначе он может досрочно уйти на покой. Лично я был бы рад его возвращению. Но все зависит от его физической формы", - заявил Чанов.

33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год.

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