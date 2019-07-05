Экс-тренер "Анжи" Гаджиев рассказал о состоянии футбола в Дагестане

Теги гаджи гаджиеванжи

Экс-тренер "Анжи" Гаджиев рассказал о состоянии футбола в Дагестане

Экс-тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев, который на данный момент является президентом нового клуба "Махачкала", рассказал, что думает о состоянии футбола в Дагестане.

Специалист заявил, что в последние годы никто не занимался развитием футбола в стране.

"Надо развивать футбол в республике. Его в последние годы не развивали. Его, можно сказать, тихо-тихо убивали. Это отразилось на посещаемости домашних матчей "Анжи". Такой слабой посещаемости вообще никогда не было", - сказал Гаджиев.

В минувшем сезоне "Анжи" расположился на 15 месте в РПЛ и вылетел из чемпионата России. Из-за финансовых проблем клуб будет выступать в ПФЛ.

Не пропустите: "Анжи" получил лицензию для выступления в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Самедов ведет переговоры с иностранным клубом

Самедов ведет переговоры с иностранным клубом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов