Экс-тренер "Анжи" Гаджиев рассказал о состоянии футбола в Дагестане

Экс-тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев, который на данный момент является президентом нового клуба "Махачкала", рассказал, что думает о состоянии футбола в Дагестане.



Специалист заявил, что в последние годы никто не занимался развитием футбола в стране.



"Надо развивать футбол в республике. Его в последние годы не развивали. Его, можно сказать, тихо-тихо убивали. Это отразилось на посещаемости домашних матчей "Анжи". Такой слабой посещаемости вообще никогда не было", - сказал Гаджиев.



В минувшем сезоне "Анжи" расположился на 15 месте в РПЛ и вылетел из чемпионата России. Из-за финансовых проблем клуб будет выступать в ПФЛ.

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