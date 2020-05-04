Экс-тренер "Анжи" Гаджиев вступился за Шалимова

Экс-главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев высказался по поводу слов тренера "Ахмата" Игоря Шалимова, который в своем инстаграме заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж.

"Вполне возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль. Но получилось как получилось. Мне кажется, если он удалил видео, значит, признал, что не совсем точно передал свою мысль. Сейчас складывается непростая ситуация и далеко не у всех есть возможность зарабатывать. Отсюда и критика.

Конечно, увольнять надо за что-то другое. Кроме того, не знаю, какие санкции может применить РФС в данном случае. Но думаю, что это делать и не нужно. Да, можно обсудить, но не более того. Другое дело, что в контракте у каждого тренера или футболиста прописаны ограничения относительно публичных высказываний. Если у Шалимова такое есть, то в клубе могут начать разбираться. Но думаю, того, что произошло, достаточно, чтобы он переосмыслил свои высказывания", - передает слова Гаджиева RT на русском.

Отметим, что после того, как Шалимова раскритиковали за его высказывания, он удалил видео и сказал, что его неправильно поняли.

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