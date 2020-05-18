Экс-тренер "Анжи" назвал причину вспышки заражения коронавирусом в Дагестане

Главный тренер "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

"Друзья рассказывают, что в больницах Дагестана много людей, они слегка переполнены. Но при этом в городе много машин. Противоречивые чувства – обстановка тяжелая, а не до всех людей доходит, что нужно соблюдать самоизоляцию. Это наша южная беспечность. Дагестан одним из последних начал уходить на самоизоляцию. Эта болезнь никого не щадит. Проблема в головах людей. Тяжелая обстановка случилась из-за этого. До последнего все проводили, даже свадьбы организовывали", - приводит слова Адиева "Чемпионат".

На 16 мая в Дагестане было официально диагностировано 3 280 случаев заражения коронавирусом. Впрочем, министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что настоящее число заразившихся превышает 12,5 тысяч человек.

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по число заразившихся коронавирусом (290 678 человек).

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