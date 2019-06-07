Экс-тренер "Анжи" получил предложение возглавить "Енисей"

Новым главным тренером "Енисея" может стать Магомед Адиев, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, красноярский клуб уже сделал специалисту конкретное предложение. На посту наставника "Енисея" Адиев может сменить ушедшего в отставку Дмитрия Аленичева.

В прошлом сезоне 41-летний Адиев тренировал "Анжи".

Напомним, что "Анжи" и "Енисей" вылетели из Российской Премьер-Лиги. Махачкалинский клуб из-за финансовых проблем, скорее всего, не сможет выступать в ФНЛ, а заявится во вторую лигу или будет выступать в любительских соревнованиях.

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