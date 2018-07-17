Экс-тренер "Арсенала" избил журналиста: опубликовано фото

Теги сергей кирьяков

Экс-тренер "Арсенала" избил журналиста: опубликовано фото
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков набросился на известного журналиста Игоря Рабинера, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, инцидент произошел возле студии "Матч ТВ", куда они оба были приглашены. Кирьяков спросил у Рабинера, не хочет ли тот ему что-то сказать. Журналист дал отрицательный ответ и Кирьяков ударил его по лицу.

После этого между Рабинером и Кирьяковом завязалась драка, которую прекратили сотрудники телеканала. 

Стоит отметить, что ранее Рабинер раскритиковал Кирьякова в прессе.

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