Экс-тренер "Атлетико" рассказал, как хотел отправить Агуэро в дубль
Экс-тренер "Атлетико" Хавьер Агирре рассказал о карьере Серхио Агуэро в Мадриде.
"Это было 14 лет назад. Он был маленьким мальчиком примерно 17 лет. Он был один в большом городе, в Европе, где все иначе. Он был низким, а клуб приобрел его за 20 миллионов евро.
Когда я первый раз увидел его, то спросил у руководства: "Вы действительно столько заплатили за этого парня? Он ведь не понимает, где находится, что такое Ла Лига, ничего не знает о Европе и Мадриде". У него все начиналось с нуля. При чем у него отставала физическая форма.
Я спросил тогда: "Что случится, если я переведу парня в дубль на месяц?" Мне ответили: "Они тебя убьют. Пресса тебя просто убьет".
Владея мячом, он был лучшим футболистом команды. Но без мяча он просто наблюдал за игрой, как болельщик. Поэтому мы работали над игрой без мяча. Однако он был особенным. В штрафной площади, в дуэлях с голкипером он был настоящим убийцей, топовым футболистом", - приводит слова Агирре Daily Mail.
Агуэро защищал цвета "Атлетико" с 2006 по 2011 год, после чего перебрался в "Манчестер Сити".
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14