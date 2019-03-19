Экс-тренер "Аякса": "В финале Лиги Чемпионов 1996 года "Ювентус" обыграл нас благодаря допингу"

Экс-тренер "Аякса" Дэвид Эндт громко высказался о будущем сопернике клуба по четвертьфиналу Лиги Чемпионов - "Ювентусе".

"Ювентус" - ярко выраженный фаворит. Однако если "Аякс" продемонстрирует свою лучшую игру, то все возможно. К тому же нам нужно отомстить им за финал Лиги Чемпионов 1996 года. Ведь позже выяснилось, что, возможно, они применяли допинг", - приводит слова Эндта Football Italia.

Отметим, что в 1998 году было расследование, в ходе которого стало известно о том, что клубный врач "старой синьоры" Риккардо Агрикола с 1994 по 1998 давал футболистам стимулирующие препараты. За это он был посажен в тюрьму на 22 месяца.

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